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03:59 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе яблок

Информация была опубликована в телеграм-канале Роспотребнадзора по Красноярску.

Источник: Freepik

Красноярцам рассказали о том, чем полезны яблоки. Во-первых, по словам специалистов, во фрукте содержатся витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновая кислота, флавоноиды, пектин и другие полезные элементы.

Чтобы получить максимальную пользу, нужно выбирать яблоки без пятен, помятостей и даже малейших следов гнили. Если фрукт начал портиться, то в нем начинает вырабатываться токсин — патулин. Он разрушает иммунитет и структуру клеток организма.

Также яблоки выделяют этилен, поэтому не стоит хранить их рядом с другими овощами и фруктами. Иначе овощи и фрукты «по соседству» сгниют.

Несмотря на плюсы, есть и свои противопоказания. Людям с повышенном уровнем сахара можно есть только зеленые сорта яблок из-за низкого гликемического индекса. Также с осторожностью нужно есть яблоки, если у вас есть гастрит или колит.

«Важно помнить, что ежедневное поступление в организм фруктовых кислот может привести к воспалительным процессам в желчном пузыре», — добавили в Роспотребнадзоре.

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