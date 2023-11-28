03:59 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе яблок
Информация была опубликована в телеграм-канале Роспотребнадзора по Красноярску.
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Красноярцам рассказали о том, чем полезны яблоки. Во-первых, по словам специалистов, во фрукте содержатся витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновая кислота, флавоноиды, пектин и другие полезные элементы.
Чтобы получить максимальную пользу, нужно выбирать яблоки без пятен, помятостей и даже малейших следов гнили. Если фрукт начал портиться, то в нем начинает вырабатываться токсин — патулин. Он разрушает иммунитет и структуру клеток организма.
Также яблоки выделяют этилен, поэтому не стоит хранить их рядом с другими овощами и фруктами. Иначе овощи и фрукты «по соседству» сгниют.
Несмотря на плюсы, есть и свои противопоказания. Людям с повышенном уровнем сахара можно есть только зеленые сорта яблок из-за низкого гликемического индекса. Также с осторожностью нужно есть яблоки, если у вас есть гастрит или колит.
«Важно помнить, что ежедневное поступление в организм фруктовых кислот может привести к воспалительным процессам в желчном пузыре», — добавили в Роспотребнадзоре.