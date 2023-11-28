04:31 (мск), источник: АиФ Красноярск
Всего пятьсот рублей заплатит сноубордист из Ачинска за нарушение ПДД
Мужчина устроил опасную езду с целью привлечь внимание.
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Штрафом в размере 500 рублей и нравоучительной беседой отделался сноубордист, устроивший опасную езду на улицах Ачинска. Об этом сообщили в ГУ МВЛ России по Красноярскому краю.
Напомним, 29 летний экстремал устроил такое развлечение с целью привлечь внимание. С помощью троса он зацепился за автомобиль своих друзей и на доске рассекал по улицам родного города.
В итоге за движение по проезжей части вне салона транспортного средства нарушитель заплатит 500 рублей. Штраф грозит и его друзьям. За нарушение ПДД им придется заплатить одну тысячу рублей.