05:07 (мск), источник: Комсомольская правда
В столице Приморья преобразится популярное место отдыха
Во Владивостоке пройдет второй этап благоустройства набережной Спортивной гавани.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В следующим году популярное во Владивостоке место отдыха ждут изменения. Сейчас администрация готовит документы для определения подрядчика, который займется работами по благоустройству набережной Спортивной гавани, и в ближайшее время состоится электронный аукцион, рассказали в мэрии. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам специалистов управления городской среды администрации города, на набережной планируют восстановить облицовку фонтана, заменить пешеходное покрытие, обустроить скверы, установить малые архитектурные формы и озеленить территорию.
«Таким образом, мы продолжим поэтапное преображение главной набережной города. Этот этап будет проведен за счет средств специального казначейского кредита, который в этом году получил Приморский край для реализации крупных инфраструктурных проектов», — добавили в управлении.
В рамках первого этапа благоустройства на набережной обновили брусчатку, смонтировали новое ограждение, а также обустроили два спуска к берегу, которые можно использовать как амфитеатры. Появились здесь и новые опоры уличного освещения с малыми архитектурными формами — скамейками и урнами. На проделанные работы ушло больше 138 миллионов рублей.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что по казначейскому кредиту во Владивостоке планируется реализовать и другие крупные проекты. Среди них — обновление электротранспорта, создание нового детского сада на 130 мест, реконструкция одного из самых загруженным участков города — перекрестка Русской и проспекта 100-летия Владивостока.