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05:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В столице Приморья преобразится популярное место отдыха

Во Владивостоке пройдет второй этап благоустройства набережной Спортивной гавани.

Источник: Администрация Владивостока

В следующим году популярное во Владивостоке место отдыха ждут изменения. Сейчас администрация готовит документы для определения подрядчика, который займется работами по благоустройству набережной Спортивной гавани, и в ближайшее время состоится электронный аукцион, рассказали в мэрии. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По словам специалистов управления городской среды администрации города, на набережной планируют восстановить облицовку фонтана, заменить пешеходное покрытие, обустроить скверы, установить малые архитектурные формы и озеленить территорию.

«Таким образом, мы продолжим поэтапное преображение главной набережной города. Этот этап будет проведен за счет средств специального казначейского кредита, который в этом году получил Приморский край для реализации крупных инфраструктурных проектов», — добавили в управлении.

Напомним, что первый этап благоустройства набережной Спортивной гавани завершился в 2022 году. По замыслу архитекторов, место стало более просторным для прогулок. Кроме того, вид на море стал более открытым, чтобы жители и гости города могли с комфортом наслаждаться природными просторами.

В рамках первого этапа благоустройства на набережной обновили брусчатку, смонтировали новое ограждение, а также обустроили два спуска к берегу, которые можно использовать как амфитеатры. Появились здесь и новые опоры уличного освещения с малыми архитектурными формами — скамейками и урнами. На проделанные работы ушло больше 138 миллионов рублей.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что по казначейскому кредиту во Владивостоке планируется реализовать и другие крупные проекты. Среди них — обновление электротранспорта, создание нового детского сада на 130 мест, реконструкция одного из самых загруженным участков города — перекрестка Русской и проспекта 100-летия Владивостока.

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