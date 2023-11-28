05:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор Хабаровского края озвучил перспективы развития спутниковой связи
Отдаленные и труднодоступные населенные пункты обеспечат интернет-связью.
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин обсудили взаимодействие и перспективы развития спутниковой связи в регионе в ходе совместной рабочей встречи. Она прошла в центре космической связи «Сколково», филиале компании. Там ежедневно осуществляется передача более 1150 телевизионных и 140 радиопрограмм.
В настоящее время в Хабаровском крае доступны 20 обязательных телеканалов. Работают спутниковые операторы, такие как «Орион Экспресс», «НТВ+» и другие, а также осуществляются региональные врезки от местных телекомпаний. Центр космической связи «Хабаровск» управляет 25 антеннами земных станций спутниковой связи. Среди основных задач центра — передача цифровых пакетов федеральных телевизионных и радиопрограмм, обслуживание оборудования и поддержка связи на морских судах.
— В рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» в населенных пунктах Оглонги, Херпучи, Верхняя Манома, Новая Иня и Софийск будет предоставлен доступ к мобильному интернету через спутниковые каналы связи, — рассказал Михаил Дегтярев.
Далее планируется улучшение качества связи в самых северных районах, включая Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский.
— Из-за удаленности и суровых климатических условий традиционное обеспечение стабильного интернета в этих районах через установку оптоволоконного кабеля становится финансово затратным. Единственным вариантом на данный момент является внедрение спутникового интернета, — сказал глава региона.
С начала следующего года планируется начать строительство новых антенн, предназначенных для обслуживания новых моделей спутников.