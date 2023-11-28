05:05 (мск), источник: АиФ Владивосток
Авиатехников будут готовить во Владивостоке
Обучение начнётся с будущего года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Cпециалистов авиационной отрасли будут готовить во Владивостоке. Соглашение об этом было подписано между ВВГУ и компанией «Аэрофлот техникс».
Цель соглашения — подготовка специалистов в области обслуживания и ремонта воздушных судов.
Сотрудничество между университетом и авиакомпанией позволит удовлетворить потребности Дальнего Востока в высококвалифицированных авиационных специалистах.
Обучение начнется в сентябре следующего года. Студентам будут предложены специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» и «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов».
Московский авиационный институт станет базовым вузом, отвечающим за разработку образовательной программы. Производственная практика студентов будет проводиться на базе компании «Аэрофлот техникс».