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05:05 (мск), источник: АиФ Владивосток

Авиатехников будут готовить во Владивостоке

Обучение начнётся с будущего года.

Источник: Аргументы и факты

Cпециалистов авиационной отрасли будут готовить во Владивостоке. Соглашение об этом было подписано между ВВГУ и компанией «Аэрофлот техникс».

Цель соглашения — подготовка специалистов в области обслуживания и ремонта воздушных судов.

Сотрудничество между университетом и авиакомпанией позволит удовлетворить потребности Дальнего Востока в высококвалифицированных авиационных специалистах.

Обучение начнется в сентябре следующего года. Студентам будут предложены специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» и «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов».

Московский авиационный институт станет базовым вузом, отвечающим за разработку образовательной программы. Производственная практика студентов будет проводиться на базе компании «Аэрофлот техникс».

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