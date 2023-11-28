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05:00 (мск), источник: НИА Красноярск

На два дня в Красноярске включат праздничную иллюминацию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске с 28 по 30 ноября будет включена зеленая подсветка.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Включить праздничную иллюминацию было решено в честь завершения Всероссийской акции «Сохраним лес».

В этом году в рамках акции, которая проводится по нацпроекту «Экология», жители высадили более 1,6 млн деревьев.

Подсветка будет включена:

— здание Красноярской краевой филармонии;

— мосты «Арфа» и Виноградовский;

— сценический комплекс в Татышев-парке;

— пешеходный мост на Николаевском проспекте;

— жилые дома по адресу: ул. Анатолия Гладкова 4, 6, 8 и ул. Александра Матросова 3, 7, 11.

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