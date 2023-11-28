05:21 (мск), источник: НИА Красноярск
На «Красноярских Столбах» живут 14 рысей
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Национальный парк «Красноярские Столбы» провел учет особей рыси обыкновенной.
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Животные придерживаются одних участков обитания, но наблюдать за ними сложно, поскольку рыси ведут скрытный образ жизни. В 2023 году в нацпарке были выставлены дополнительно 20 новых фоторегистраторов. Они появились в местах с лесными завалами, на тропах, отстоях и иных участках местообитания таежной кошки.
Благодаря установленным камерам, были получены уникальные снимки трех семей. Так, 28 февраля была отснята самка с двумя молодыми особями, которых она учили охотничьим навыкам. 10 сентября попала в кадр самка с тремя котятами, а 7 октября — с двумя.
В целом, по результатам мониторинга, численность рыси на Столбах составляет порядка 14 особей, сообщает пресс-служба нацпарка «Красноярские Столбы».
Добавим, рысь обыкновенная — типичный представитель сибирской тайги. Сегодня она занесена в Красную книгу Красноярского края (южные районы).