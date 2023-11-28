05:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Житель Иркутска нашел в гараже отца 826 боевых патронов
Мужчина незамедлительно сдал находку правоохранителям.
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Житель Иркутска нашел в гараже своего отца 826 боевых патронов калибра 7,62 мм, когда разбирал старые вещи. Тут же определив, что имеет дело с боеприпасами, добровольно сдал их в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Иркутской области.
Всего с начала года жители региона сдали 71 единицу незарегистрированного оружия, в основном охотничьи огнестрельные гладкоствольные ружья. Кроме этого, на добровольной основе было передано 752 патрона. Общая сумма вознаграждений за передачу боеприпасов и оружия составила 373 тысячи рублей.
«Часто люди могут хранить найденные патроны, либо оружие, не задумываясь о последствиях для себя и окружающих. В случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатки граждане освобождаются от уголовной ответственности и имеют возможность получить денежное вознаграждение», — сообщила старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Иркутску майор полиции Светлана Божева.
Напомним, что ранее мужчина нашел под полом частного дома в Красноярском крае несколько гранат, взрывчатку, патроны и другие боеприпасы. Предположительно, запасы остались от прежнего хозяина жилища, который якобы был ОМОНовцем.