05:44 (мск), источник: НИА Байкал
Образы Байкала и Ангары представят на арт-показе в Иркутске
Иркутск, НИА-Байкал — В рамках реализации проекта «Ледовый город “Счастье чистой воды” в Иркутске состоялась репетиция арт-показа дизайнерских костюмов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Их представят публике 16 декабря на улице Урицкого, где в это время будет работать резиденция «Ледяных волшебств».
«Дизайнерское сообщество Иркутска в очередной раз показало нестандартный взгляд, творческий подход и собственное видение образов не только Байкала и Ангары, но и Иркута, Ольхона. Каждая модель провела театрализованную мини-презентацию. Все образы после доработки будут участвовать в показе на улице Урицкого», — прокомментировал начальник управления культуры мэрии Антон Чернышов.
«Сегодня мы стали свидетелями воплощения различных образов Байкала, Ангары, Ольхона. Дизайнеры вдохновлялись их видами и энергетикой. Были переданы разные настроения, отношение к священному озеру. Убеждена, что такой арт-показ займет достойное место в череде мероприятий, которые будут проходить в резиденции “Ледяных волшебств”, — подчеркнула советник мэра Иркутска Инга Корочкина.
Напомним, в прошлом году проект «Ледовый город “Счастье чистой воды” вошел в число лидеров конкурса Ростуризма. Его воплощают на средства выделенной субсидии. Привлечены средства из областного и муниципального бюджетов, а также генерального партнера и других спонсоров. К реализации присоединились представители общественности, художники, эксперты в сфере художественной резьбы по льду, представители бизнеса.
С расписанием мероприятий можно познакомиться по ссылке: irkutskhappy.ru/002.