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05:38 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Жительница Осинников пожаловалась на закрытие роддома в городе

Роддома в последние годы закрывают по всему Кузбассу.

Жительница Осинников пожаловалась на закрытие роддома в городе и на отсутствие хирургии. Женщина оставила комментарий в социальных сетях губернатора Сергея Цивилева под постом про открытие очередного ФАПа.

Со странички Осинниковской городской больницы горожанке ответили, что мера с роженицами временная. Сейчас беременных, рожениц и родильниц могут отправлять в Новокузнецк, однако в Осинниках продолжает работать женская консультация и гинекологическое отделение.

«Оказание медицинской помощи пациенткам при этом не пострадало. С октября 2021 года на базе гинекологического отделения функционирует ургентный родильный зал для приёма экстренных рожениц. С 2023 года в женскую консультацию принят врач-гинеколог, которая также проводит УЗИ-обследование. Для усиления состава врачей акушер-гинекологов, неонатологов и других принимаются необходимые меры. После полного укомплектования штата сотрудников работа родильного дома будет продолжена в гораздо большем объёме, а транспортировка рожениц в Новокузнецк будет неактуальной», — сообщают сотрудники больницы.

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