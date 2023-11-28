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08:37 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Как частые видеозвонки могут влиять на здоровье, рассказали ученые

Новое исследование австрийских ученых показало, что усталость от частого участия в видеоконференциях может влиять на мозговую активность человека, передает The Washington Post.

Австрийские ученые в своем новом труде, посвященном мониторингу мозга, обнаружили связь между частыми видеоконференциями и развитием у людей хронической усталости. В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, изучались физиологические признаки усталости у 35 студентов, посещающих лекции по инженерному делу в австрийском университете.

Половина класса посетила 50-минутную лекцию посредством видеоконференции в соседней лаборатории и очную лекцию на следующей неделе, тогда как другая половина присутствовала сначала лично, а затем онлайн.

За участниками наблюдали с помощью приборов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и электрокардиограммы (ЭКГ), которые записывали электрическую активность в мозге и их сердечные ритмы.

Также среди студентов проводили опросы по поводу их настроения и уровня усталости. Исследователи находились в поиске физических изменений, коррелирующих с умственной усталостью.

Среди них: характерные мозговые волны, снижение частоты сердечных сокращений и намеки на то, что нервная система, возможно, пытается компенсировать растущее утомление во время лекции.

Исследователи заявляют, что усталость участников видеоконференций нарастала по мере продолжения видеозвонка, и студентам было все труднее удерживать концентрацию. При этом участники офлайн-занятий чувствовали себя бодрее, счастливее и активнее.

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