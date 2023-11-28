07:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Госпошлина за загранпаспорт нового образца вырастет до 6 тысяч рублей
Изменения вступят в силу 1 июля 2024 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Госпошлина за получение биометрического (с электронным носителем информации) загранпаспорта вырастет с пяти тысяч рублей до шести. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Владимирович Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Изменения вступят в силу 1 июля 2024 года. Для детей до 14 лет стоимость выдачи загранпаспорта поднимется с 2,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
На 20% увеличится и стоимость некоторых других государственных пошлин. Так, проездной документ беженца или регистрация иностранца по месту жительства в РФ теперь будут стоить 420 рублей вместо 350 рублей. Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее вырастет до 1,2 тысячи с 1 тысячи рублей, визы для многократного пересечения госграницы — до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей.
Напомним: есть два вида заграничных паспортов: старого образца и нового, содержащий электронный носитель информации. Первый выдается сроком на пять лет, второй — на десять. С целью усиления степени защиты документа, в его новый образец внесли дополнительный биометрический параметр — изображение папиллярных узоров двух пальцев рук заявителя. На электронный носитель паспорта также записываются персональные и биометрические данные его владельца.