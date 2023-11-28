10:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Борис Кубай рассказал о погоде на первую декаду декабря в Приморье
Озвученный прогноз приятно удивит.
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Серьёзных ухудшений погоды пока не ожидается, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом заявил главный синоптик Приморского края Борис Кубай.
Метеоролог озвучил и свои предположения на тему того, когда во Владивостоке выпадет настоящий снегопад. По его словам, ни в конце ноября, ни в первой декаде декабря резких погодных качелей ждать не стоит.
«Тропосфера по отношению к нашему краю пока планирует вести себя благосклонно. Даже температура воздуха, которая основательно понизится в ближайшие два дня, снова постепенно пойдет вверх, достигая в южных районах к середине первой декады декабря положительных значений», — уточнил Борис Кубай.