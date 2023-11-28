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10:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Борис Кубай рассказал о погоде на первую декаду декабря в Приморье

Озвученный прогноз приятно удивит.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 2 м/с 48% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: PrimaMedia.ru

Серьёзных ухудшений погоды пока не ожидается, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом заявил главный синоптик Приморского края Борис Кубай.

Метеоролог озвучил и свои предположения на тему того, когда во Владивостоке выпадет настоящий снегопад. По его словам, ни в конце ноября, ни в первой декаде декабря резких погодных качелей ждать не стоит.

«Тропосфера по отношению к нашему краю пока планирует вести себя благосклонно. Даже температура воздуха, которая основательно понизится в ближайшие два дня, снова постепенно пойдет вверх, достигая в южных районах к середине первой декады декабря положительных значений», — уточнил Борис Кубай.

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