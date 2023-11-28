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07:34 (мск), источник: АиФ Владивосток

Жители Владивостока собираются открыть Музей Мусора

В пригороде Владивостока не хватает контейнеров для сбора отходов.

Источник: АиФ Владивосток

Отчаявшиеся в борьбе с экологическим оператором, жители пригорода Владивостока хотят создать у себя Музей Мусора. В пригороде Владивостока не хватает контейнеров для сбора отходов. Жалобы на свалки поступают в различные инстанции городского, краевого и федерального масштаба от жителей Советского района краевого центра.

Гадят в режиме нон-стоп

Особенно страдают жители частного сектора Спутника. Два контейнера здесь вечно переполнены, сотрудники регионального оператора не успевают его опустошать. Рядом — водоохранная зона реки Богатой, парк, где гнездятся краснокнижные утки-мандаринки. И до федеральной трассы рукой подать.

Война за два контейнера, расположенных на улицах Зелёной, 62а и Успенского, 106, ведётся нешуточная. Сюда выбрасывают отходы все, кому не лень, причём в промышленных масштабах. От дороги каких-то 50 метров — удобно! Жители района Садгорода, Весенней, Фетисов-арены нанимают водителей грузовиков, те объезжают частные домовладения, собирают мусор от каждого дома и вместо того, чтобы везти на полигон, сваливают его поблизости, на Успенского. По-хозяйски выгружают большие мешки строительные организации, которым опилки некуда девать. Не церемонятся и собственники магазинов. Жители Спутника защищают контейнеры грудью, но «чужаки», желающие избавиться от излишков, проявляют агрессию.

«Накапливаются залежи в режиме нон-стоп, и подрядчик “Приморского единого экологического оператора” не успевает их разгрести и вывезти, — проясняет ситуацию руководитель ТОС Елена Холявко. — Летом здесь рассадник мух, крыс, змей! Зимой выброшенными ёлками заваливают. Старые шины, битые бутылки. Нам, местным, приходится убирать за себя и за других. Малые предприниматели едут к нам скинуть лишний груз. Они объясняют — у нас некуда! С кулаками и даже монтировками на нас бросаются!».

Стоит отметить, в шаговой доступности от названных площадок никакого другого приспособленного места для ТБО нет. Радиус отсутствия контейнеров — около 10 километров.

За два года площадки осматривали комиссии из различных ведомств. Так, представители природоохранной прокуратуры края в отчете отметили наличие «твердого покрытия без навеса и воздействия от осадков и ветра, где размещена контейнерная площадка для твёрдых бытовых отходов. Рядом валяются шины, войлочные мешки, изделия из дерева, из стекла, бутылки, напитки, утратившие свои потребительские свойства».

Суть всех официальных ответов от ответственных чиновников — двойственная. Так, в администрации города с одной стороны согласны — функция установок контейнеров лежит на муниципалитете.

И в том, что «по нормам п. 4 СанПиН 2.1.3684−21 контейнерные площадки должны быть в шаговой доступности, расстояние до индивидуальных жилых домов должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров». С другой стороны, средств на это нет, недостаточно или они вовсе не заложены в бюджет. Корреспонденты еженедельника обратились за конкретными разъяснениями к мэрии. А пока пригородный Спутник превращён в мусорное гетто, местную «достопримечательность», которую можно лицезреть проезжающим мимо.

Замкнутый круг

«Администрация города Владивостока бездействует, за прошлый год не появилось ни одной контейнерной площадки в частном секторе. Мы не можем реализовывать свои федеральные проекты в защиту водного объекта, потому что это бессмысленно», — говорят активисты ТОС «Спутник».

Субботники, которые проводятся на водоёме, где живут утки-мандаринки, уже не спасают. А ведь утиный парк создавался на федеральные грантовые средства. Это место для прогулок, экскурсий, развития туризма. Может быть, Фонду президентских грантов начать решать мусорную проблему?

В приёмной Приморского регионального оператора сообщили — проблем с задержкой мусора в последнее время нет. Правда, в зимнее время могут опоздать до 72 часов, а это трое суток. Контейнеры пригорода переполняются за 10 минут.

Елена Холявко рассказывает: до реформы перехода к единому оператору система сбора мусора была отлажена — машины подъезжали к каждому дому. Сегодня у регоператора машин катастрофически не хватает. Жители Спутника готовы сами найти перевозчика, но по новым правилам такому нужна специальная рецензия. Замкнутый круг. Более того, с предполагаемым банкротством регионального оператора ситуация может и вовсе выйти из-под контроля.

Жительница одного из сёл Надеждинского района рассказывает — у них сложилась гибкая система вывоза мусора. На всю деревню — один большой контейнер с несколькими баками. Кому тяжело дойти до этого места, хранит отходы на дворе. По субботам приезжает подрядчик и всё забирает по каждому двору. А председатель одного из СНТ Надеждинского района уверяет — дачные посёлки с многочисленными контейнерами могут ждать регоператора до месяца. Выход один — везти отходы на личном автомобиле.

Поступали в редакцию «АиФ-Приморье» и жалобы от жителей посёлка Емар, где собственники магазинов жгут мусор буквально в перелесках. Военный лесник Руслан Дочинец рассказывает, как в туристический сезон леса острова Русского, Дальхимпрома превращаются в мусорные полигоны. Разъяснительная работа слабо помогает.

А что касается жителей Спутника, то их стопы нынче направлены в сторону краевой администрации, министерства ЖКХ. По крайней мере, краевые отчёты об установленных контейнерах на сайте краевого правительства публикуются регулярно. Проблема требует системного подхода, в противном случае на Спутнике откроется первый в городе Музей Мусора и сразу несколько филиалов в других точках Владивостока. «АиФ-Приморье» следит за развитием событий.

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