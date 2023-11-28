07:34 (мск), источник: АиФ Владивосток
Жители Владивостока собираются открыть Музей Мусора
В пригороде Владивостока не хватает контейнеров для сбора отходов.
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Отчаявшиеся в борьбе с экологическим оператором, жители пригорода Владивостока хотят создать у себя Музей Мусора. В пригороде Владивостока не хватает контейнеров для сбора отходов. Жалобы на свалки поступают в различные инстанции городского, краевого и федерального масштаба от жителей Советского района краевого центра.
Гадят в режиме нон-стоп
Особенно страдают жители частного сектора Спутника. Два контейнера здесь вечно переполнены, сотрудники регионального оператора не успевают его опустошать. Рядом — водоохранная зона реки Богатой, парк, где гнездятся краснокнижные утки-мандаринки. И до федеральной трассы рукой подать.
Война за два контейнера, расположенных на улицах Зелёной, 62а и Успенского, 106, ведётся нешуточная. Сюда выбрасывают отходы все, кому не лень, причём в промышленных масштабах. От дороги каких-то 50 метров — удобно! Жители района Садгорода, Весенней, Фетисов-арены нанимают водителей грузовиков, те объезжают частные домовладения, собирают мусор от каждого дома и вместо того, чтобы везти на полигон, сваливают его поблизости, на Успенского. По-хозяйски выгружают большие мешки строительные организации, которым опилки некуда девать. Не церемонятся и собственники магазинов. Жители Спутника защищают контейнеры грудью, но «чужаки», желающие избавиться от излишков, проявляют агрессию.
«Накапливаются залежи в режиме нон-стоп, и подрядчик “Приморского единого экологического оператора” не успевает их разгрести и вывезти, — проясняет ситуацию руководитель ТОС Елена Холявко. — Летом здесь рассадник мух, крыс, змей! Зимой выброшенными ёлками заваливают. Старые шины, битые бутылки. Нам, местным, приходится убирать за себя и за других. Малые предприниматели едут к нам скинуть лишний груз. Они объясняют — у нас некуда! С кулаками и даже монтировками на нас бросаются!».
Стоит отметить, в шаговой доступности от названных площадок никакого другого приспособленного места для ТБО нет. Радиус отсутствия контейнеров — около 10 километров.
За два года площадки осматривали комиссии из различных ведомств. Так, представители природоохранной прокуратуры края в отчете отметили наличие «твердого покрытия без навеса и воздействия от осадков и ветра, где размещена контейнерная площадка для твёрдых бытовых отходов. Рядом валяются шины, войлочные мешки, изделия из дерева, из стекла, бутылки, напитки, утратившие свои потребительские свойства».
И в том, что «по нормам п. 4 СанПиН 2.1.3684−21 контейнерные площадки должны быть в шаговой доступности, расстояние до индивидуальных жилых домов должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров». С другой стороны, средств на это нет, недостаточно или они вовсе не заложены в бюджет. Корреспонденты еженедельника обратились за конкретными разъяснениями к мэрии. А пока пригородный Спутник превращён в мусорное гетто, местную «достопримечательность», которую можно лицезреть проезжающим мимо.
Замкнутый круг
«Администрация города Владивостока бездействует, за прошлый год не появилось ни одной контейнерной площадки в частном секторе. Мы не можем реализовывать свои федеральные проекты в защиту водного объекта, потому что это бессмысленно», — говорят активисты ТОС «Спутник».
Субботники, которые проводятся на водоёме, где живут утки-мандаринки, уже не спасают. А ведь утиный парк создавался на федеральные грантовые средства. Это место для прогулок, экскурсий, развития туризма. Может быть, Фонду президентских грантов начать решать мусорную проблему?
В приёмной Приморского регионального оператора сообщили — проблем с задержкой мусора в последнее время нет. Правда, в зимнее время могут опоздать до 72 часов, а это трое суток. Контейнеры пригорода переполняются за 10 минут.
Елена Холявко рассказывает: до реформы перехода к единому оператору система сбора мусора была отлажена — машины подъезжали к каждому дому. Сегодня у регоператора машин катастрофически не хватает. Жители Спутника готовы сами найти перевозчика, но по новым правилам такому нужна специальная рецензия. Замкнутый круг. Более того, с предполагаемым банкротством регионального оператора ситуация может и вовсе выйти из-под контроля.
Жительница одного из сёл Надеждинского района рассказывает — у них сложилась гибкая система вывоза мусора. На всю деревню — один большой контейнер с несколькими баками. Кому тяжело дойти до этого места, хранит отходы на дворе. По субботам приезжает подрядчик и всё забирает по каждому двору. А председатель одного из СНТ Надеждинского района уверяет — дачные посёлки с многочисленными контейнерами могут ждать регоператора до месяца. Выход один — везти отходы на личном автомобиле.
Поступали в редакцию «АиФ-Приморье» и жалобы от жителей посёлка Емар, где собственники магазинов жгут мусор буквально в перелесках. Военный лесник Руслан Дочинец рассказывает, как в туристический сезон леса острова Русского, Дальхимпрома превращаются в мусорные полигоны. Разъяснительная работа слабо помогает.
А что касается жителей Спутника, то их стопы нынче направлены в сторону краевой администрации, министерства ЖКХ. По крайней мере, краевые отчёты об установленных контейнерах на сайте краевого правительства публикуются регулярно. Проблема требует системного подхода, в противном случае на Спутнике откроется первый в городе Музей Мусора и сразу несколько филиалов в других точках Владивостока. «АиФ-Приморье» следит за развитием событий.