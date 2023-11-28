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07:10 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

До первой звезды: Рождественский пост начался у православных верующих

На Рождественский пост приходится много церковных праздников — дни памяти Андрея Первозванного, князя Александра Невского, а также Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Православные верующие во вторник вступили в Рождественский пост, который всегда начинается 28 ноября и заканчивается 7 января — на Рождество Христово.

Рождественский пост еще принято называть Филипповским, так как накануне православные отмечают день святого апостола Филиппа. Верующие в этот день исповедуются и причащаются.

Рождественский пост хоть и достаточно длительный, но не такой строгий, как Великий перед Пасхой.

На период Филипповского поста приходится несколько церковных праздников, когда разрешается послабление в пище — например, можно есть рыбу. Как рассказали священнослужители, во время поста в понедельник, среду и пятницу церковный устав требует употреблять растительную пищу без постного масла, а во вторник и четверг — подсолнечное, оливковое масло разрешено.

По субботам и воскресеньям разрешается рыба, но только до 2 января — потом наступает самая строгая, финальная неделя поста.

Рыбу можно ставить на стол в большие праздники — Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), на Николая Зимнего (19 декабря), а также в дни памяти некоторых святых — апостолов Матфея (29 ноября) и Андрея Первозванного (13 декабря) и князя Александра Невского (6 декабря).

Священнослужители подчеркнули, что самая строгая неделя поста — со 2 по 6 января, а финал его — Сочельник (6 января). Считается, что пост заканчивается с появлением на небе первой звезды. Согласно христианским верованиям, это восходит Вифлеемская звезда, которая стала предвестником рождения Иисуса Христа.

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