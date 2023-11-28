Иркутские синоптики: мороз отступит через пару дней

Как рассказала начальник иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юлия Янькова, сегодня и завтра (28 и 29 ноября) температура воздуха будет на 2−4 градуса ниже климатической нормы, но уже в четверг, 30-го числа, холод потихоньку начнет отступать:
«В целом 30 ноября температура будет еще в пределах нормы, где-то на 1−2 градуса выше (чем сейчас — прим.ред), а по северу и того больше, то 1 декабря, в первый день календарной зимы, будет теплее на 2−4 градуса по всей территории Иркутской области. Так что нам надо всего две ночи переждать — на среду и на четверг, а днем 30 ноября уже начнем чувствовать тепло» (цитата ИрСити).
По предварительному прогнозу иркутских метеорологов, ближайшие выходные будут теплыми, благодаря воздуху, который придет в регион с Урала и европейской части России.