07:24 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Хабаровчане к Новому году покупают эублефаров
Гекконы умеют «строить глазки» и очаровывают владельцев.
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Не только котиков и собак любят, холят и лелеют добросердечные хабаровчане. Среди домашних животных можно встретить и домашних ёжиков, и кроликов, и… самых настоящих драконов. В преддверии года Дракона по Восточному календарю некоторые хабаровчане начинают задумываться о том, чтобы обзавестись домашним ручным, не огнедышащим другом с устрашающим названием «эублефар».
На самом деле, это милое безобидное существо — ящерица, которую за красоту и непритязательность в уходе полюбили многие любители экзотических питомцев.
О том, каково содержать дома дракона, пусть и в миниатюре, рассказала хабаровская заводчица рептилий Екатерина Громова.
Хвост — залог здоровья
Оксана Хрипун, «АиФ-Дальинформ»: Катя, когда я попросила вас рассказать о «ручных драконах» и назвала их зублефарами, вы меня сразу поправили.
Екатерина Громова: Это боль нас, заводчиков. Как правило, все называют этих рептилий «зублефарами», но это неверно. У меня даже мама долго их так называла, хотя я их тогда уже давно содержала. Думала, что так правильно, так как многие так называют гекконов, пока я ее не поправила.
Из-за этой ошибки даже у заводчиков гекконов пошло шуточное их название — зублик. Некоторые еще в шутку ласково зябликами зовут. Вот так обыграли ошибку.
Вообще у данного вида есть два русских названия: пятнистый эублефар и леопардовый геккон. Первое основное, более прижилось. Латинское главное название Eublepharis Macularius.
А вообще в роду эублефаров пять различных видов: пятнистые, туркменские, афганские, иранские и хардвика. Именно пятнистые эублефары являются самыми популярными и часто содержатся в домашних террариумах. Они привлекают внимание своей необычной леопардовой окраской.
— Как давно вы занимаетесь разведением и содержанием экзотических существ вообще и драконов в частности? Почему они вас привлекли? Чем интересны именно эублефары?
— Содержанием экзотических животных я занимаюсь с 17 лет — уже 12 лет, получается. В 18 лет получилось впервые заняться разведением рептилий. Правда, это были не ящерицы, а змеи. Первое разведение гекконов было в 20 лет.
Привлекли «драконы» своей мордашкой, милым взглядом. Хотя, я думаю, именно этим они и привлекают всех. Эублефары могут «строить глазки», «улыбаться». Веки у данного вида ящериц подвижные, из-за этого мимика у них бывает очень разнообразной и интересной. Этих гекконов называют еще «котиками в мире рептилий», так как они, и вправду, напоминают чем-то кошек.
Если честно, единственное, что раньше отталкивало меня от эублефаров и из-за чего я откладывала появление у меня первых ящериц — это их толстый хвост. Казалось, что он страшный.
Однако, толстый хвост — это залог здоровья геккона. В нем содержатся все питательные вещества, как в горбу у верблюдов. Если геккон долгое время останется без еды и воды — сможет протянуть какое-то время, беря всё из хвоста. Поэтому, толстый хвостик — это их главная гордость и плюс. Значит, что перед вами хорошее, здоровое и холёное животное.
Но такие хвостики у них не всегда. Рождаются малыши еще с тоненькими хвостиками, так как еще не наели все питательные элементы. Если человек берет малыша, то тонкий хвост не должен пугать, они его с возрастом наедят, потолстеет.
Правда, не всегда можно разобраться сразу, кто перед вами — малыш, еще не наевший хвостик, или истощенный больной геккон. Недобросовестные заводчики этим пользуются и продают истощенных эублефаров под видом того, что это малыш, и хвост наберет потом.
Геккон — не игрушка
— Правильно ли назвать их домашними животными? Насколько сильно забота о них отличается от заботы о котиках, например? Выгуливать их как собак, наверно, точно не надо? Или всё же придётся?
— Экзотические животные в наше время давно уже норма, а эублефар в наше время уже не диковинка. Это такое же домашнее животное, как рыбки или попугай.
Разводятся гекконы уже много десятилетий. Контрабандой с природы уже давно не заводятся. В этом просто нет нужды. Гекконы массово осели в квартирах людей и одомашнены уже более 100 лет. В содержании они очень простые, все для них давно можно приобрести в зоомагазине или у заводчиков.
Немного некорректно будет сравнивать их с содержанием котиков. Все же они очень разные. Я бы больше сравнила как раз с рыбками или попугаем. И тем, и тем для жизни нужен «дом», нужно правильно оборудовать жилье. А кошки живут без клетки, просто в квартире.
Выгуливать рептилий точно не нужно, и даже опасно. Им хорошо у себя в террариуме. Все, что за его пределами — это чужое для геккона. Незнакомое и то, что приносит стресс. Также в квартирах людей есть микросквозняки, которые мы не ощущаем, а вот рептилиям могут причинить вред: они простудятся. В террариуме у них свой климат, своя температура.
— Насколько «драконы» прихотливы в еде?
К сожалению, их нельзя кормить сверчками и тараканами, пойманными на улице, но в зоомагазинах купить для них специализированный корм не проблема. Единственный минус в содержании почти такой же, как у многих кошек: предпочитают ночной образ жизни.
Всю красоту их поведения можно наблюдать только в темное время суток. Однако зимой, когда световой день недолог — это как раз огромный плюс: можно увидеть их самые интересные моменты жизни. А в целом для счастья эублефару нужен обычный террариум, корм и витамины. Они милые, спокойные и чистоплотные животные. Любопытные и сообразительные. В новом доме ящерицы очень быстро приспосабливаются и привыкают к своим владельцам.
— Близится год Дракона. Чаще ли люди стали интересоваться эублефарами? Многие ли захотели иметь дома своего ручного дракона? И, кстати, действительно ли они ручные или им место только в террариуме?
— Эублефаров люди всегда любят, я бы не сказала, если честно, что пошел массовый спрос. Так же, как и всегда, наверное. Тут сложно сравнить, так как они набирают популярность с каждым годом. Но я и сама не продам абы кому, тем более для подарка. Животное должно ехать в уже готовые условия. Его должны ждать и подготовиться. И это не должно быть нежданным подарком. Все же они не игрушки, а живые.
Да, эублефары ручные. Но каждая ящерица индивидуальна и имеет свой характер. Кто-то больше, кто-то меньше ручной. Есть и те, кто не любит, чтоб их трогали. А есть те, кто максимально спокоен и контакт с человеком даже не будет замечать, так как это не будет причинять ему неудобств.
Всё, как у любых животных. Малыши рождаются трусишками, еще не зная человека, могут пугаться, убегать. С возрастом они привыкают, узнают человека (даже могут узнавать хозяина, кто за ним ухаживает и кормит), становятся «валенками».
— Исполняют ли эублефары новогодние желания?
— Это мы исполняем их желания. Вкусно кормим, хорошо содержим и балуем.