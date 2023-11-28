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07:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Сколько россияне платят за ремонт китайских авто: подорожало почти на 25 процентов

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ФедералПресс. Средняя стоимость ремонта китайских автомобилей в России выросла на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего из «китайцев» в аварии попадали машины марки Chery.

Источник: AP 2023

По данным страховщиков, число ДТП в период с января по октябрь текущего года с участием авто китайских марок возросло на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Очевидно, что это связано с увеличением числа собранных в Китае машин на российских дорогах. При этом средний чек по ремонту составил 106 847 рублей, пишет ТАСС.

Отмечается, что чаще всего после аварии обращались в страховую компанию по ОСАГО и каско владельцы Chery — 2832 машины. Немного отстает марка Haval — 2793 авто, затем следует Geely — 2076 авто.

Ранее «ФедералПресс» писал, что российские владельцы «китайцев» продолжают испытывать трудности с ремонтом транспортных средств. У мастеров нет корректных каталогов запчастей и унификации комплектующих, поэтому система сервисного обслуживания авто до сих пор остается невыстроенной.

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