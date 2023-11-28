10:30 (мск), источник: MOS.Ru
Как в Москве следят за безопасностью водного транспорта зимой
Большинство прогулочных причалов зимой не работает, но между плавучими причалами продолжают курсировать электросуда.
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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) продолжат следить за акваторией города в зимнее время, после завершения летней навигации.
Зимой продолжат свою работу 12 плавучих причалов для электросудов. Из прогулочных причалов останутся открытыми три: Китай-город, Гостиница «Украина» и Сити — Экспоцентр. Все остальные сейчас готовят к зиме: причалы осматривают, уровень воды понижают, а суда уводят на отстой.
За акваторией столицы круглосуточно следят операторы речного ситуационного центра. Ежедневно в смену выходят четыре человека. С помощью 300 камер они мониторят акваторию, отмечают правонарушения на воде, оперативно передают информацию о чрезвычайных ситуациях ответственным ведомствам. Камеры также фиксируют выход людей на лед. В городе толщина льда неоднородна из-за воздействия судов-ледоколов, подводных ключей и сильного течения, поэтому находиться на поверхности реки даже в сильные морозы — опасно. Безопасная толщина льда для одного человека — семь сантиметров, для группы — не менее 25.
Осматривать акваторию города зимой продолжают сотрудники водного патруля ЦОДД. Совместно с коллегами из других ведомств они будут патрулировать территорию два-три раза в месяц. Они выявляют бесхозные суда, стоянки в неположенном месте и неправильную эксплуатацию водного транспорта. Все это может привести к несчастным случаям и представлять угрозу для жизни. Прошлой зимой совместно со спасателями из Московской городской поисково-спасательной службы патрульные зафиксировали 234 судна и 25 мест неправильной стоянки. Результаты мониторинга были направлены ответственным ведомствам для проверки нарушений.
На причалах Китай-город и Сити — Экспоцентр продолжит работу служба береговых ЦОДД. Ее специалисты помогают экипажам судов во время швартовки, следят за безопасностью посадки и высадки пассажиров, осматривают причалы на наличие повреждений и забытых вещей. В случае чрезвычайных ситуаций информацию передают дежурным службам и в речной ситуационный центр.
В этом году в Центре организации дорожного движения появилась новая служба пассажирского сервиса на причалах электросудов. Она также будет действовать зимой. В задачи таких специалистов входит информирование пассажиров о рейсах, маршрутах и времени отправления судов, помощь при посадке. Ежедневно на каждый из 12 причалов на службу заступают три человека.