09:49 (мск), источник: CityTraffic.ru
В Самарской области полицейские спасли пенсионерку, которой стало плохо с сердцем в дороге
За помощью к сотрудникам Госавтоинспекции на посту ДПС у села Зеленовка обратился родственник женщины.
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Ноябрьским вечером 2023 года один из водителей, проезжавших мимо стационарного поста ДПС в районе села Зеленовка, обратился к инспекторам с просьбой помочь доставить его пожилую родственницу в больницу. Женщине стало плохо в пути, она жаловалась на боль в сердце и теряла сознание. Мужчина опасался, что самостоятельно он не успеет доставить ее в медучреждение вовремя.
Инспекторы, передав дежурному сообщение о случившемся, домчали 77-летнюю пациентку со световой и звуковой сигнализацией в горбольницу Тольятти и передали женщину медикам. Затем полицейские вернулись на свой маршрут патрулирования.
Через некоторое время через сервис приема обращений сайта ГУ МВД России по Самарский области пришло благодарственное письмо от родных пенсионерки в адрес сотрудников Госавтоинспекции Самарской области, которые спасли ей жизнь, доставив человека, нуждающегося в срочной медицинской помощи, в больницу вовремя. В настоящее время благодаря им и врачам жизни женщины ничего не угрожает.