08:07 (мск), источник: АиФ Владивосток
Перекрёсток Русская — проспект 100-летия Владивостока реконструируют
Подрядчик будет определён уже в этом году.
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Еще одна транспортная развязка дальневосточной столицы ждет реконструкции. Это один из самых загруженных участков — перекрёсток улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. В этом году городская администрация проведет процедуру выбора подрядной организации, и уже с началом нового строительного сезона здесь начнутся работы.
Как сообщили в управлении дорог, по поручению главы города Константина Шестакова, во Владивостоке в 2024 году будет осуществлена обширная программа по реконструкции и строительству дорог и развязок. Среди них — строительство дорог в микрорайоне Патрокл, реконструкция участка на улице Адмирала Горшкова (от пересечения с улицей Майора Филипова до трассы Седанка-Патрокл), строительство развязки на трассе Седанка-Патрокл в районе Зеленого Угла и обустройство новой дороги к этой развязке от улицы Нейбута, 67а, а также реконструкция перекрытия проспекта 100-летия Владивостока — улицы Русская.
Глава Владивостока отметил, что перекрёсток Русская — проспект 100-летия Владивостока давно нуждается в реконструкции, так как его пропускная способность исчерпана. Реализация этого проекта позволит разгрузить и организовать движение. К концу следующего года на данном участке все направления будут разделены, движение будет организовано, а не хаотично, как зачастую это можно видеть сейчас. Для реконструкции уже разработан соответствующий проект.
Новые изменения, по расчетам специалистов, позволят оптимизировать движение автотранспорта, увеличить пропускную способность и трафик пассажирского транспорта.
Напомним, что в следующем году во Владивостоке также проведут капитальный ремонт дорог на улицах Никифорова, Сафонова и Героев Хасана, завершат строительство дорог к ЖСК «Остров» и отремонтируют ряд улиц в разных районах города. Для последних работ специалисты сейчас формируют документацию.