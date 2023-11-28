07:39 (мск), источник: ИА Башинформ
В Уфе зафиксирован очередной погодный рекорд
Днем 27 ноября на аэрологической станции Уфа-Дёма был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, он составил +7,1°. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
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Предыдущий рекорд принадлежал 2010 году, тогда днём 27 ноября градусник показал +4,4°.
А в целом по республике температура воздуха повышалась до +3,+10°. Но на востоке и юго-востоке было намного холоднее: −1,-3°.
Предыдущее перекрытие температурного максимума было 2 ноября, когда потеплело почти до +13.
Как и обещали синоптики, ноябрь в Башкирии выдался аномально тёплым, с резкими перепадами температуры и такими же резкими сменами погоды.