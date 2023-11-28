Главное
Спецоперация на Украине
07:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе зафиксирован очередной погодный рекорд

Днем 27 ноября на аэрологической станции Уфа-Дёма был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, он составил +7,1°. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 3 м/с 52% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: Башинформ

Предыдущий рекорд принадлежал 2010 году, тогда днём 27 ноября градусник показал +4,4°.

А в целом по республике температура воздуха повышалась до +3,+10°. Но на востоке и юго-востоке было намного холоднее: −1,-3°.

Предыдущее перекрытие температурного максимума было 2 ноября, когда потеплело почти до +13.

Как и обещали синоптики, ноябрь в Башкирии выдался аномально тёплым, с резкими перепадами температуры и такими же резкими сменами погоды.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта