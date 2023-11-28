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07:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мощнейший снегопад обрушится на Владивосток: будет идти больше недели

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ФедералПресс. Сильные осадки могут накрыть Владивосток в декабре. По предварительным данным, снег будет сыпать больше недели.

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Источник: РИА "Новости"

Как передает Gismeteo, осадки будут продолжаться более 10 дней, а начнутся 21 декабря. Согласно предварительным данным, снегопад продолжится вплоть до 31 декабря.

При этом ночная температура воздуха будет в пределах −8 градусов, дневная — около −5 градусов.

Однако пока что данный прогноз является предварительным, и если действительно информация о мощных осадках подтвердится, то краю стоит подготовиться к серьезным последствиям.

Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Примгидромета рассказал, когда во Владивостоке ожидается новая порция осадков.

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