Мощнейший снегопад обрушится на Владивосток: будет идти больше недели

Как передает Gismeteo, осадки будут продолжаться более 10 дней, а начнутся 21 декабря. Согласно предварительным данным, снегопад продолжится вплоть до 31 декабря.
При этом ночная температура воздуха будет в пределах −8 градусов, дневная — около −5 градусов.
Однако пока что данный прогноз является предварительным, и если действительно информация о мощных осадках подтвердится, то краю стоит подготовиться к серьезным последствиям.
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Примгидромета рассказал, когда во Владивостоке ожидается новая порция осадков.