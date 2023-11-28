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08:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Три авиарейса в Санкт-Петербург задержаны в аэропорту Челябинска

Причина — плохая погода в северной столице.

Вылет трёх авиарейсов из Челябинска задержан 28 ноября из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Рейс DP 550 авиакомпании «Победа» должен был вылететь в 5:40, расчетное время — 11:50. Вылет рейса FV 6462 авиакомпании «Россия» вместо 6:15 запланирован на 9:55. Рейс 5H 528 авиакомпании Smartavia перенесен с 7:40 на 10:30.

Челябинская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам.

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