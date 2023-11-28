08:50 (мск), источник: МК.RU Иркутск
Новый год у ворот: «куриная икра» резко подорожала
По-прежнему непонятно, почему чужие яйца дешевле.
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В начале ноября федеральной новостью стали данные о подорожании яиц куриных. У нас они подорожали за месяц почти на треть — на 28%. Перепелиные, кстати, не подорожали. И вот УФАС решило проверить обоснованность стоимости куриных яиц, которые дорожали исключительно к Пасхе и потом падали в цене. Почему так резко подорожали яйца сейчас?
В среднем в минувшем октябре стоимость десятка куриных яиц, по данным Иркутскстата, составила 114,5 рубля. При этом ведомство не уточнило категорию, и в сводной таблице этого также нет. А между тем от категории сильно зависит цена. К примеру, в «Белоречье» — фирменных магазинах СХАО «Белореченское» (ведущий производитель яиц, между прочим, по данным областного минсельхоза!) — десяток второй категории стоит около 100 рублей, десяток первой категории — 125 рублей, десяток отборных — 145 рублей. Точно так же разделяются в магазинах и яйца других производителей.
Однако вернемся к нашим дорогим яйцам, источнику белка. В супермаркетах ценник на куриное яйцо немногим выше, чем в фирменных магазинах производителей. А выбор там больше: можно покупать местные яйца, можно — красноярские, томские, новосибирские. При этом чужие яйца — к примеру, красноярские — стоят дешевле, чем иркутские: от 112 рублей (2-я категория) до 128 рублей (1-я категория). Оптом дешевле — в среднем от 5,50 до 8,90 рубля за штуку. Плюс доставка, которая, по словам оптовиков, удорожает товар на два-три рубля за штуку.
Так в чем же дело? Иркутские производители хором утверждают, что цены они поднимали, но не сильно, поскольку все вокруг дорожает. Особенно топливо. И препараты, которые у нас импортные и попали под санкции. Их все равно привозят, но «окольными» путями: через Среднюю Азию. Выросла также цена биодобавок — если корма можно выращивать самостоятельно, как это делает «Саянский бройлер», или закупать зерно у местных производителей и соседей, то премиксы и витамины для лучшей яйценоскости нужно приобретать за границей. Наши производители попросту не справляются с резко выросшим спросом. А заграничное — под санкциями. И покупается все импортное на доллары, а доллар резко пошел вверх, как и евро. Ну, в общем, как бы все понятно.
В иркутских торговых сетях о размере наценки на яйца говорить отказались. Однако при этом есть нюанс: яйца относятся к категории социально значимых товаров. По закону наценка торговых сетей на эту группу товаров не может превышать 15% от цен поставщика.
Ситуацией с резким ростом цен на яйца, как мы уже говорили выше, заинтересовалось иркутское УФАС. И начало проверку обоснованности этих цен и такого роста. Федеральная антимонопольная служба, кстати, проводит такие проверки еще в 10 регионах России, где, видимо, цены также резко взлетели вверх. Это Тюменская, Ленинградская, Нижегородская, Белгородская, Новгородская, Омская, Тамбовская, Ростовская области, Республика Татарстан, Ставропольский край. Когда завершится проверка, пока неизвестно, но ФАС обещала обязательно ознакомить общественность с ее результатами.
И тогда будет видно, в долларах ли дело.