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08:16 (мск), источник: АиФ Красноярск

На севере Красноярского края ожидается штормовой ветер

Порывы ветра местами могут достигать 30м/с.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 3 м/с 52% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Штормовой ветер ожидается 28 ноября в 15 регионах страны. Такой прогноз представил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

Так, непогода ожидается на севере Красноярского края, в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, Челябинской области, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее, Северной Осетии и Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

Порывы ветра будут достигать 30 м/с, ожидается выпадение осадков до 25 мм. Жителей данных регионов просят быть внимательными и осторожными.

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