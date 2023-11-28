08:16 (мск), источник: АиФ Красноярск
На севере Красноярского края ожидается штормовой ветер
Порывы ветра местами могут достигать 30м/с.
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Штормовой ветер ожидается 28 ноября в 15 регионах страны. Такой прогноз представил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.
Так, непогода ожидается на севере Красноярского края, в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, Челябинской области, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее, Северной Осетии и Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.
Порывы ветра будут достигать 30 м/с, ожидается выпадение осадков до 25 мм. Жителей данных регионов просят быть внимательными и осторожными.