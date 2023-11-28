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08:25 (мск), источник: Om1.ru

Главную новогоднюю ёлку установили в центре Новосибирска

Высота сооружения — 21 метр.

Источник: мэрия Новосибирска

Специалисты в Новосибирске подготавливают центральную новогоднюю площадку в Театральном сквере. Уже установили ёлку. О конструкции рассказали в мэрии.

«Уже установлена главная новогодняя ель высотой 21 метр, которая была приобретена в 2019 году. Её изготовил по заказу завод ELKA DE (Московская область, город Петушки). Каркас ели и ветки были доработаны новосибирскими специалистами таким образом, чтобы в дальнейшем ёлка ежегодно могла менять свой внешний вид», — отметили в муниципалитете.

На главной ёлке насчитывают около 2 000 игрушек. Стиль оформления — классический с доминированием золотого и красного цветов. Каждый год рисунок и конфигурация украшений меняются. Работы по подготовке Театрального сквера к празднику закончат на этой неделе.

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