08:25 (мск), источник: Om1.ru
Главную новогоднюю ёлку установили в центре Новосибирска
Высота сооружения — 21 метр.
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Специалисты в Новосибирске подготавливают центральную новогоднюю площадку в Театральном сквере. Уже установили ёлку. О конструкции рассказали в мэрии.
«Уже установлена главная новогодняя ель высотой 21 метр, которая была приобретена в 2019 году. Её изготовил по заказу завод ELKA DE (Московская область, город Петушки). Каркас ели и ветки были доработаны новосибирскими специалистами таким образом, чтобы в дальнейшем ёлка ежегодно могла менять свой внешний вид», — отметили в муниципалитете.
На главной ёлке насчитывают около 2 000 игрушек. Стиль оформления — классический с доминированием золотого и красного цветов. Каждый год рисунок и конфигурация украшений меняются. Работы по подготовке Театрального сквера к празднику закончат на этой неделе.