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08:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Имущество покойного экс-полпреда президента в Челябинской области арестовали

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября, ФедералПресс. Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество покойного экс-полпреда президента в регионе Николая Суденкова. Меры приняты по делу о его банкротстве, а также по иску Челябинского электромеханического завода.

«Запретить финансовому управляющему заключать соглашение об оставлении кредитором нереализованного имущества, а именно три четвертых земельного участка, до рассмотрения заявления АО “Челябинский электромеханический завод” об обязании передать земельный участок в собственность завода», — сказано в картотеке Арбитражного суда Челябинской области.

Заявление от завода удовлетворено. Суд запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Южному Уралу регистрировать участок в элитном коттеджном поселке Тарасовка, где расположен дом Суденкова.

В середине декабря пройдет судебное заседание по делу.

Суденков ушел в бизнес после лета 2000 года, когда полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы. Его признали банкротом за пять лет до смерти — он скончался в конце июля 2023 года в возрасте 76 лет.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что восемнадцатый арбитражный суд оставил в силе решение о взыскании в пользу ФСН 263 миллионов рублей с фирмы «Альфастрой».

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