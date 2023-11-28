Имущество покойного экс-полпреда президента в Челябинской области арестовали

«Запретить финансовому управляющему заключать соглашение об оставлении кредитором нереализованного имущества, а именно три четвертых земельного участка, до рассмотрения заявления АО “Челябинский электромеханический завод” об обязании передать земельный участок в собственность завода», — сказано в картотеке Арбитражного суда Челябинской области.
Заявление от завода удовлетворено. Суд запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Южному Уралу регистрировать участок в элитном коттеджном поселке Тарасовка, где расположен дом Суденкова.
В середине декабря пройдет судебное заседание по делу.
Суденков ушел в бизнес после лета 2000 года, когда полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы. Его признали банкротом за пять лет до смерти — он скончался в конце июля 2023 года в возрасте 76 лет.
Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что восемнадцатый арбитражный суд оставил в силе решение о взыскании в пользу ФСН 263 миллионов рублей с фирмы «Альфастрой».