08:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Стало известно, когда ожидается пик заболеваемости ОРВИ в Иркутской области
В декабре ожидается высокая заболеваемость ОРВИ в Иркутской области.
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28 ноября состоялся прямой эфир по вопросам эпидемиологической обстановке в Приангарье. Заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Наталья Поталицина сообщила о том, что в настоящее время в регионе стабильная ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусом, однако вскоре ожидается пик заболеваемости.
— За последние три недели заболевших становится больше. В основном это взрослые и школьники от 7 до 14 лет. Однако, эпидемией этот рост пока не назовешь. Но уже в декабре ожидается достаточно высокая заболеваемость. На сегодняшний день, в области подтверждено 43 случая гриппа, — говорит Наталья Поталицина.
Кроме того, растет число заболевших коклюшем. Самым ярким проявлением этого вируса специалисты называют кашель, который длится более семи дней.
В регионе уже привито более 50% населения от гриппа. Следует помнить, о том, что после вакцины некоторое время лучше избегать общественных мест. Также для профилактики следует следить за здоровьем, правильно питаться, не переутомляться. Рекомендуется соблюдать масочный режим. В поликлиниках и больницах ношение маски — обязательно.