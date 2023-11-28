09:53 (мск), источник: АиФ Омск
Омича с открытой формой туберкулёза через суд заставили лечиться
В прокуратуре сообщили, что мужчина отказывался проходить лечение и представляет угрозу для окружающих.
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Житель Таврического района, страдающий открытой формой туберкулёза, уклонялся от прохождения лечения в специализированном учреждении. Мужчина представлял опасность для окружающих, поэтому пришлось вмешаться прокуратуре.
После проведения проверки, прокурор Таврического района направил в суд административное исковое заявление. Мужчину принудительно госпитализируют в специальное учреждение для полного обследования и лечения. Прокуратура района будет контролировать омича, чтобы он снова не пытался избежать лечения.
При открытой форме туберкулёз может передаваться при кашле с мокротой или при телесных контактах.