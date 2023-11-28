09:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Новороссийском к 2027 году построят многоуровневую развязку
При строительстве новой трассы под Новороссийском пересадят тысячи редких растений.
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Под Новороссийском к 2027 году построят многоуровневую развязку. Она появится у въезда в поселок Верхнебаканский.
«Объект построят для разгрузки трафика в месте слияния федеральных трасс А-146 и А-290. В состав развязки войдут три основных направления в стороны Краснодара, Анапы и Новороссийска. Также два путепровода и шесть съездов. Объект станет частью большого проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту», — сообщили в пресс-службе Росавтодора.
Уточняется, что специалисты уже начали возводить фундаменты путепроводов на двух съездах и подпорную стену на буронабивных сваях. Кроме того, рабочие переустраивают сети связи.
При строительстве новой трассы пересадят тысячи редких растений. Среди них — сосны Палласа, полевые цветы семейства лютиковых, можжевельник.