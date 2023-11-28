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09:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии продолжает расти число заболевших коронавирусом

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки диагноз подтвержден у 200 человек.

Источник: Башинформ

Для сравнения, днем ранее инфекцию обнаружили у 197 жителей региона. Всего с начала пандемии заболели 378 245 человек.

В стационарах получают лечение 198 пациентов (в том числе 109 человек в возрасте 60+). Амбулаторно лечатся 2308 человек (в том числе 1039 в возрасте 60+). За последние сутки выписали 263 пациента.

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