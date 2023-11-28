Сколько стоит подготовить автомобиль к зиме, узнали волгоградцы

Россияне на подготовку авто к зиме в среднем тратят 15 361 рубль. Сумма на 10% больше, чем в прошлом году, однако объем покупок пока не снижается.
В среднем чек на услуги шиномонтажа в 2023 году достигает 2120 рублей. Число покупок выросло на 12%. А щетки стеклоочистителя заявили о росте стоимости в 30% (965 рублей).
Подорожали услуги ремонта, зимнего обслуживания в автосервисе. Средний чек — 6183 рубля, это на 18% больше, чем в 2022 году.
Кроме того, незамерзающую жидкость купить можно за 271 рубль. Средний чек на аккумулятор достиг 5823 рубля.