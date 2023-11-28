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09:47 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Сколько стоит подготовить автомобиль к зиме, узнали волгоградцы

Эксперты из СберАвто и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОВД» выяснили, сколько будет стоить подготовить автомобиль к зимнему сезону.

Россияне на подготовку авто к зиме в среднем тратят 15 361 рубль. Сумма на 10% больше, чем в прошлом году, однако объем покупок пока не снижается.

В среднем чек на услуги шиномонтажа в 2023 году достигает 2120 рублей. Число покупок выросло на 12%. А щетки стеклоочистителя заявили о росте стоимости в 30% (965 рублей).

Подорожали услуги ремонта, зимнего обслуживания в автосервисе. Средний чек — 6183 рубля, это на 18% больше, чем в 2022 году.

Кроме того, незамерзающую жидкость купить можно за 271 рубль. Средний чек на аккумулятор достиг 5823 рубля.

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