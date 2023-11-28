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09:48 (мск), источник: МК.RU Крым

Запасов воды в Симферополе хватит на полвека

Запасов воды в Симферополе хватит минимум на 50 лет.

Источник: МК.RU Крым

Город в большинстве случаев черпает воду из подземных источников. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» рассказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его информации, Симферополь будет полностью обеспечен водой в течение 50 лет.

Ранее власти Крыма заявили, что воды на полуострове хватит на 1,5 года.

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