09:48 (мск), источник: МК.RU Крым
Запасов воды в Симферополе хватит на полвека
Запасов воды в Симферополе хватит минимум на 50 лет.
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Город в большинстве случаев черпает воду из подземных источников. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» рассказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его информации, Симферополь будет полностью обеспечен водой в течение 50 лет.
Ранее власти Крыма заявили, что воды на полуострове хватит на 1,5 года.