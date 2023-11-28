09:17 (мск), источник: Комсомольская правда
8-балльные пробки образовались в Петербурге утром 28 ноября из-за мощного снегопада
Петербург встал в заторах утром 28 ноября из-за заснеженных дорог.
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Дорожники старательно убирают последствия вчерашнего мощнейшего снегопада. А жители Петербурга пытаются добраться до работы. Но снега выпало настолько много, что на проезжей части образовались сугробы, которые осложняют движение. Утром 28 ноября сервис Яндекс. Пробки зафиксировал заторы на восемь баллов.
— В Санкт-Петербурге восемь баллов, это на два балла больше, чем обычно в это время во вторник. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час, — сообщает сервис в половину девятого утра.
Пробки образовались во всех районах города, но кое-где машины стоят особенно плотно, а у водителей нет шанса вовремя успеть на работу.
— В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внутренняя сторона, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Длина пробки — 4,8 километра, — говорится в сообщении сервиса.
Многие сотрудники остались на удаленке по договоренности с начальством. За сегодняшний день дорожникам предстоит окончательно справиться с последствиями снегопада.