10:46 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург
Городские службы ликвидируют последствия снежного циклона в Петербурге
Петербург накрыл циклон и принес обильные осадки в виде снега. За прошедшие сутки высота снежного покрова достигла 15,5 сантиметра.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
О сложной обстановке предупреждали накануне синоптики, отмечая, что атмосферный фронт закончит свое влияние вечером 27 ноября, поле чего уйдет на территорию Финляндии. Непогода станет результатом сложной обстановки на дорогах, начнутся метели. Порывы северо-восточного ветра по всей территории достигнут 15−18 метров в секунду. Температура воздуха существенно не поменяется. В Петербурге она будет −3 градуса.
Смольный и его структурные подразделения приняли все необходимые меры по уборке снега на дорогах в Петербурге, чтобы пешеходы и водители не испытывали неудобств во время передвижения по заснеженным улицам города.
В ночь на 28 ноября на уборку последствий снегопада вышли более 860 снегоуборочных машин и 350 работников ручного труда. Специалисты дорожных служб вывезли около 8000 кубометров снега.
Особое внимание работники уделяют уборке набережных, мостов, подходов к социальным объектам — это детские сады, школы, поликлиники, пешеходным переходам, тротуаров и путепроводов. Приоритетной задачей является обеспечить безопасность жителей и очистить дороги для безопасного движения транспорта.
В дневную смену на уборку городских улиц выйдет более 900 работников ручного труда и порядка 760 единиц техники. Уборкой дворов занимаются более 3500 дворников районных жилищных агентств и порядка 1000 механизаторов. Пункты приема снега работают бесперебойно в круглосуточном режиме.