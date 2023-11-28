10:47 (мск), источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровске у пациентки удалили огромную 30-летнюю кисту
Врачи профессионально вырезали опухоль без негативных последствий для организма.
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В Хабаровске врачи Краевой клинической больницы имени Сергеева удалили у возрастной пациентки огромную старую кисту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Накануне 59-летняя пациентка поступила в медучреждение с жалобами на опухоль в области шеи. По словам женщины, образование возникло ещё 30 лет назад, но повода для беспокойства не вызывало. Ситуация изменилась в начале лета, когда киста внезапно начала расти — на момент поступления в больницу её размер составлял десять сантиметров.
Врачи приняли решение провести хирургическое вмешательство. Хабаровчанку оперировали более часа. В итоге огромную кисту извлекли полностью и без негативных последствий для организма — благодаря профессионализму хирургов наружные ткани и содержимое опухоли остались нетронутыми.
«После операции пациентка быстро пошла на поправку и уже выписана домой. Гистология показала, что новообразование является доброкачественным», — добавили в минздраве.