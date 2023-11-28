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09:58 (мск), источник: Новый Калининград

ГИБДД предупреждает калининградских водителей о снежных заносах и накате

Автомобилистов призывают при необходимости снижать скорость и увеличивать дистанцию.

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Источник: Новый Калининград

Госавтоинспекция предупреждает водителей в Калининградской области о снежных заносах и локальном ухудшении видимости днем во вторник, 28 ноября. Синоптики прогнозируют в этот день интенсивные осадки в западной части области, сообщается в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.

«Вероятны снежные заносы, снежный накат, локальное ухудшение видимости», — отметили в ведомстве. Водителей призывают при необходимости снижать скорость и увеличивать дистанцию.

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