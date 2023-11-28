09:58 (мск), источник: Новый Калининград
ГИБДД предупреждает калининградских водителей о снежных заносах и накате
Автомобилистов призывают при необходимости снижать скорость и увеличивать дистанцию.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Госавтоинспекция предупреждает водителей в Калининградской области о снежных заносах и локальном ухудшении видимости днем во вторник, 28 ноября. Синоптики прогнозируют в этот день интенсивные осадки в западной части области, сообщается в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.
«Вероятны снежные заносы, снежный накат, локальное ухудшение видимости», — отметили в ведомстве. Водителей призывают при необходимости снижать скорость и увеличивать дистанцию.