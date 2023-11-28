09:45 (мск), источник: АиФ Казань
Почему подростки в Казани подражают бандитам сериала «Слово пацана»?
Ребята решили поиграть в ОПГ, напрочь забыв о том, чем закончилась жизнь их сверстников, которым они сейчас пытаются подражать.
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В Татарстане сотрудники полиции проводят проверку по факту появления информации о том, что в Сармановском районе группа подростков создали свой телеграм канал и создали свои ОПГ, подражая героям вышедшего на экраны сериала «Слово пацана».
Кинокартина рассказывает о непростой судьбе подростков из 80-х, создавших свои преступные группировки в Казани и других районах Татарстана. Многих из них уже нет в живых, либо они отсиживают долгий срок по тюрьмам страны.
Подростки современности вдохновились произошедшими на экранах событиями и создали свои группировки, которые на полном серьезе поделили районы Сарманово и застолбили свои территории, после в сети появились видео драк и разборок ребятни. Об этом пишет ТК Tatarstan Republic, показывая карты и видео драк. Многие уже стали называть это действие косплеем на фильм и игрой, но полицейские все же вмешаются в увлечения ребят и проведут беседы. Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец высказалась против выхода в свет этой кинокартины, так как это может негативно повлиять на психику несовершеннолетних.