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10:04 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В начале декабря в Волгоградской области снегопадов не будет

В первый месяц зимы Волгоградская область будет в центре еще одного циклона, отметил метеоролог Александр Шувалов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 2 м/с 48% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Слабо отрицательными температуры будут только ночью. Днем будет около −3 градусов, а на северо-западе области термометры покажут −5 градусов. В региональной столице — в среднем +5 градусов.

Повышение температуры до +10…+12 градусов тепла принесут юго-западные ветры. Снегопадов, как в Москве и в Европейской части России, нашему региону ждать пока не стоит.

Циклон дал о себе знать на юге ветрами и жестоким штормом. А в Средней полосе России он показал себя обильными осадками.

По словам метеоролога, в понедельник в Московской области и Москве выпало до 40% месячной нормы осадков. Сугробы подросли на 10−15 см. Потом этот циклон уйдет на северо-запад, в столицу вернутся морозы. 28 ноября ожидается −3…-5 градусов, а в среду, 29 ноября, до −10. Температурные качели не отпустят и столичный регион, и Волгоградскую область.

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