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09:49 (мск), источник: Om1.ru

У МЧС возникли претензии к работе систем оповещения в Омске

Министерство региональной безопасности обязано устранить замечания до июня 2024 года.

Источник: Om1.ru

МЧС России по Омской области провело внеплановую проверку в отношении министерства региональной безопасности. Проверка шла с 24 октября по 20 ноября. По её итогам выяснилось, что в Омской области не готовы к чрезвычайным ситуациям.

В частности, выяснилось, что в регионе недостаточно хорошо работает система централизованного оповещения и информирования населения и не в полной мере согласовано положение о системе вызова экстренных служб по единому номеру «112». Претензии у МЧС возникли также по отдельным вопросам организации тушения природных пожаров на территории Омской области и по ряду других нормативно-правовых актов.

По итогам проверки министерству региональной безопасности Омской области выданы предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 1 июня 2024 года.

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