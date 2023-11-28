09:43 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Жительница Кузбасса отсудила у транспортной компании 350 тыс. рублей
Представители ТК повредили 300-килограммовый опрессовочный станок при погрузке.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По данным официального представителя Мариинского городского суда Алексея Бушуева, жительница Кузбасса отсудила у транспортной компании «Энергия» 350 тыс. рублей. При погрузке 300-килограммового опрессовочного станка YL-32 работник уронил его с погрузчика и повредил.
Женщина собиралась продать станок почти за полмиллиона рублей в Екатеринбург. Однако экспертиза установила, что восстановить повреждённое оборудование будет стоить 295 тыс. рублей. ТК отказалась от претензии в свой адрес, поэтому женщина обратилась в суд. Ответчик на него не явился.
В результате правоохранители решили взыскать с транспортной компании 350 тыс. рублей, в которые вошли стоимость восстановительного ремонта станка и судебные расходы местной жительницы. Обжаловать решение никто не стал, и на днях оно вступило в законную силу.