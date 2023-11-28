10:36 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Приморье вручили «театральный “Оскар”»
Лучшим спектаклем признали «По морозу босиком».
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Театральную премию «Серебряный медальон» вручили в Приморье. Премией имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка отмечают наиболее выдающиеся театральные работы сезона.
Лучшим спектаклем Приморья 2023 года признали постановку «По морозу босиком» краевого театра имени М. Горького. Художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий получил премию за лучшую режиссуру спектакля.
Его же отметили специальным призом жюри за спектакль «Арсеньев. Расхищению не подлежит».
По решению жюри, приз за лучшую женскую роль вручили Наталье Овчинникову за работу в спектакле «По морозу босиком». Лучшей мужской ролью назвали работу Андрея Трофимова в спектакле Театра молодёжи «Ленка».
А главным призом — «Серебряным медальоном» — отметили актёра драматического театра Восточного военного округа из Уссурийска Василия Кирина.
Лучшим дебютом года назвали актрису театра ТОФ Софию Горовую, а лучшим художником по костюмам признали Петра Окунева из краевого театра кукол.