Пермяки жалуются на неубранный снег на дорогах и тротуарах

Жительница микрорайона Акуловский сообщила в социальных сетях, что в частном секторе совсем не убирают снег с дороги. Ей нужно пробираться сквозь снег, чтобы погулять с маленьким ребенком в коляске.
В центре города пешеходы также столкнулись со снежной кашей на тротуарах. Пермяки выложили в социальные сети фотографию около городской эспланады — снег не убран как на тротуаре, так и на трамвайных путях.
Также добавим, что после чистки дорог в центре города снег был свален на платные парковки. В настоящий момент, снег еще не вывезли с платных парковок.