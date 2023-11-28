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10:00 (мск), источник: Новости Перми

Пермяки жалуются на неубранный снег на дорогах и тротуарах

28 ноября жители разных районов города поделились в социальных сетях фотографиями снежной каши на дорогах и тротуарах. Неубранный снег затрудняет передвижение.

Жительница микрорайона Акуловский сообщила в социальных сетях, что в частном секторе совсем не убирают снег с дороги. Ей нужно пробираться сквозь снег, чтобы погулять с маленьким ребенком в коляске.

В центре города пешеходы также столкнулись со снежной кашей на тротуарах. Пермяки выложили в социальные сети фотографию около городской эспланады — снег не убран как на тротуаре, так и на трамвайных путях.

Также добавим, что после чистки дорог в центре города снег был свален на платные парковки. В настоящий момент, снег еще не вывезли с платных парковок.

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