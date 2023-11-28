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10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Утром Воронеж встал в 8-балльных пробках

Самый большой затор образовался на улице Антнова-Овсеенко.

Утром 28 ноября Воронеж встал в пробках. Сервис Яндекс. Карты оценивал дорожную ситуацию в 8 баллов. Самый длинный затор образовался на улице Антонова Овсеенко. Сложная ситуация на бульваре Победы, Хользунова, Московском проспекте, 45 Стрелковой дивизии.

В центре сложно проехать на Кольцовской и Плехановской.

На Левом берегу красным помечена улица Волгоградская, Брусилова, Ильюшина.

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