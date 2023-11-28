10:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Утром Воронеж встал в 8-балльных пробках
Самый большой затор образовался на улице Антнова-Овсеенко.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Утром 28 ноября Воронеж встал в пробках. Сервис Яндекс. Карты оценивал дорожную ситуацию в 8 баллов. Самый длинный затор образовался на улице Антонова Овсеенко. Сложная ситуация на бульваре Победы, Хользунова, Московском проспекте, 45 Стрелковой дивизии.
В центре сложно проехать на Кольцовской и Плехановской.
На Левом берегу красным помечена улица Волгоградская, Брусилова, Ильюшина.