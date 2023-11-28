10:26 (мск), источник: АиФ Крым
Ураганы прошлых веков. Какие бури и штормы уже сотрясали Крым
Вспомнили о самых сильных природных катаклизмах, происходивших на полуострове в прошлом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Стихийное бедствие, обрушившееся 26 и 27 ноября на Крым и соседние регионы, уже окрестили «ураганом века». На полуострове скорость ветра достигала 40 метров в секунду, а на побережье Чёрного моря волны «взлетали» на высоту 8−10 метров, побив вековой рекорд.
«АиФ-Крым» решили вспомнить о сильнейших штормах и бурях, накрывавших полуостров в прошлом.
От «Чёрного Принца» до Монаха.
1 ноября 1824 г. Краевед Арсений Маркевич упоминал, что «был в Крыму страшный ураган».
14 ноября 1854 г. (здесь и далее даты приведены по новому стилю). Идёт Крымская война, уже занята Балаклава, прошла первая бомбардировка Севастополя, русские войска потерпели поражение под Инкерманом. Союзники готовят новый штурм. Но вмешалась стихия. Утром 14 ноября сильнейший ураган прошёл над Чёрным морем, не пощадив британские и американские суда, укрывшиеся в Балаклавской бухте и стоявшие на рейде. Погибло три десятка кораблей, в том числе и груженые припасами транспорты, а также 490 членов экипажа. Буря породила легенду о «Чёрном Принце» — корабле, который ушёл на дно с грузом золота на 6 млн фунтов.
25 июля 1875 г. Севастополь и Южный берег накрыла сильнейшая буря, за которой последовало землетрясение. Появились трещины в некоторых домах.
Октябрь 1902 г. Ураган пронёсся над Севастополем. Он стал бедствием для окрестностей города: ветрами на огромной территории посевов выдуло зерно. Сельчанам пришлось проводить сев заново.
Декабрь 1903 г. Сильнейшие и продолжительные штормы на Чёрном море. Суда не выходят из портов. «Вторую неделю бушует необычайно жестокая буря, исключающая всякую возможность плавания», — констатировала 19 декабря газета «Новости дня».
Начало декабря 1907 г. Сильнейший шторм, суда не выходят в море. Ветром и огромными волнами уничтожены соляные прииски на Сиваше.
Январь и февраль 1911 г. С небольшим перерывом, друг за другом, на Крым обрушились две бури: с ураганным ветром и снегом. В Севастополе была разбита набережная, окна Аквариума — и погибли многие его обитатели. Ветер вырывал деревья и телеграфные столбы. Азовское море замёрзло, Керченский пролив можно было перейти по льду. Погибло и пострадали полтора десятка судов. В феврале в некоторых местах высота снежного покрова достигала трёх метров. Между Ялтой и Феодосией люди наблюдали множество плавающих трупов животных: это были следы крушения парохода «Штурман», перевозившего скот.
Ноябрь 1912 г. Мощные бури стали причиной гибели десятков судов в Чёрном и Азовском морях. В декабре «накрывает» Южный берег: разбиты суда, порваны провода, повреждены крыши домов, уничтожены фруктовые сады.
Январь 1914 г. Сильный ветер и волны повредили пристань в Евпатории. В марте Крым задел ураган, свирепствовавший на юге России. Сила ветра достигала 32 м/с.
Январь 1931 г. Буря и сильный шторм у Южного берега Крыма. Повреждены телеграфные столбы, вырваны деревья. В Симеизе волны «добили» пострадавшую по время землетрясения 1927 г. скалу Монах.
Валились портальные краны.
Зима 1967 г. Во время шторма разрушена набережная Коктебеля. Специалисты констатировали, что виноваты не только ветер и волны: несколькими годами ранее с пляжей посёлка для строительства вывезли полтора миллиона тонн песка. Море стало «штурмовать» берег, одетый в бетон и камень.
Зима 1969 г. Ялта пережила шторм в 9 баллов. Море разбило мол, сбросило со стапелей на причале теплоходы, некоторые утонули. Ветер повалил портальные краны, свернул столбы, вывернул кустарники и деревья. Скорость ветра доходила до 25 м/с.
Ноябрь 1981 г. Буря и шторм в 8 баллов в Евпатории. Повален кран у набережной. На берег, около Пересыпи, выброшено судно «Константиновка» водоизмещением в 5 тысяч тонн. Больше месяца оно было достопримечательностью: его не могли вытащить из песка. Местные жители и туристы фотографировались на фоне судна.
15 ноября 1992 г. Сильнейший шторм на Чёрном море, скорость ветра в открытом море доходила до 45−47 м/с. Пострадал Южный берег Крыма. Погибло несколько судов, повреждена набережная Ялты. Ветер валил деревья, телефонные будки, разрушил несколько береговых сооружений, обрывал провода. В Алуште розарий у здания почтамта был засыпан морской галькой.
11 ноября 2007 г. Разбушевалось Чёрное море: с Балкан прибыл ураган «Кирилл». В Керченском проливе потерпел катастрофу танкер Волгонефть-139. Судно разломилось пополам, кормовую часть с членами экипажа унесло на мель. На 100 квадратных километрах разлилось нефтяное пятно. В этот же день в проливе затонули «Вольногорск» с 2 тысячами тонн серы на борту и «Нахичевань» с 4 тоннами такого же груза. В окрестностях Судака выбросило на берег теплоход «Вера Волошина». Затонуло зашедшее в Казачью Бухту Севастополя судно «Измаил», перевозившее металлолом.
В Симферополе улицы были заблокированы рухнувшими деревьями, одно упало на троллейбус, оборваны провода, повалены электроопоры.
В Севастополе под одной из стен Аквариума образовалась промоина, были нанесены повреждения зданию. Прекратили работу компрессоры, один из залов залило морской водой. Большинство обитателей Аквариума удалось спасти.
Ночь с 11 на 12 июля 2010 г. В пяти районах Крыма — сильный ветер с порывами до 44 м/с, ливни, смерчи. Повалены деревья, повреждены дома, высоковольтные сети, электроопоры. От разряда молнии погибла женщина.
Ночь с 30 ноября на 1 декабря 2021 г. Зафиксирован сильнейший за десятилетие ветер — свыше 40 м/с. Нарушено энергоснабжение в нескольких районах Крыма, повалены деревья, подтоплены улицы и частные дома.
Кстати.
Метеорологи ураганным признают ветер со значением 33 м/с и более. 26 ноября максимальная сила ветра была отмечена в посёлке Черноморский (40 м/с). В Евпатории ветер достигал 25 м/с, в Севастополе — 26 м/с.