10:28 (мск), источник: АиФ Кубань
После мегашторма на Черноморском побережье Кубани выпал первый снег
К утру 28 ноября высота снежного покрова достигла десяти сантиметров.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
После мегашторма на Черноморском побережье Кубани выпал первый снег.
С вечера 27 ноября мокрый снег шел в Новороссийске и Анапе, в основном в горах. Ночью на побережье температура воздуха опустилась до нулевых отметок. К утру 28 ноября высота снежного покрова достигла десяти сантиметров.
На трассе на перевале Волчьи ворота было затруднено движение автотранспорта, с раннего утра дорогу обработали песчано-соляной смесью.
В Геленджике пальмы в снегу, автомобили обледенели, заснежены верхушки Маркотхского хребта.