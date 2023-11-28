Главное
Главные новости 28 ноября
10:28 (мск), источник: АиФ Кубань

После мегашторма на Черноморском побережье Кубани выпал первый снег

К утру 28 ноября высота снежного покрова достигла десяти сантиметров.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 3 м/с 51% 758 мм рт. ст. +4°
Источник: АиФ

После мегашторма на Черноморском побережье Кубани выпал первый снег.

С вечера 27 ноября мокрый снег шел в Новороссийске и Анапе, в основном в горах. Ночью на побережье температура воздуха опустилась до нулевых отметок. К утру 28 ноября высота снежного покрова достигла десяти сантиметров.

На трассе на перевале Волчьи ворота было затруднено движение автотранспорта, с раннего утра дорогу обработали песчано-соляной смесью.

В Геленджике пальмы в снегу, автомобили обледенели, заснежены верхушки Маркотхского хребта.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта