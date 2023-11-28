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10:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае 29 ноября — самый морозный день осени

Считается, что в это время обостряется интуиция, поэтому к ней стоит прислушиваться.

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Источник: Хабаровский край сегодня

Циклоны, кажется, окончательно покинули нас, а потому на большей части территории края 29 ноября ожидается день без осадков, лишь в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и в Троицком ночью пройдет небольшой снег, возможна метель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.

К концу ноября у нас установились сильные морозы. 29 ноября будет самым холодным днем этого месяца! В Чегдомыне ночью −29…-31, днем −18…-20. Зима! В Николаевске-на-Амуре на рассвете −25…-27, днем −14…-16, в селе имени Полины Осипенко ночной фон температур −23…-25, днем −13…-15.

В Комсомольске -на-Амуре ночью небольшой снег, температура −22…-24, днем без осадков, −16…-18. В Чумикане в предрассветные часы −20…-22, днем −16…-18. В Аяне ночью −17…-19, днем −12…-14, в Охотске ночной фон температур −13…-15, дневной −10…-12.

В Троицком ночью небольшой снег, −19…-21, днем без существенных осадков, −16…-18, в Советской Гавани тоже осадки, на рассвете −12…-14, днем −9…-11. В Хабаровске в среду, 29 ноября ночью −22…-24, днем ненамного теплее −17…-19 градусов. В Бикине ночью такие же низкие температуры, днем −13…-15, в Вяземском в предрассветные часы −21…-23, днем −15…17 градусов.

На Амуре у Хабаровска по-прежнему ледоход. Река все еще пока не замерзла.

Считается, что 29 ноября у людей обостряется интуиция, поэтому нужно к ней обязательно прислушиваться. А советы, данные в этот день, говорят, всегда верные.

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