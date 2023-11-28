10:31 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже начало зимы будет теплым
Ночью синоптики обещают небольшой мороз, а днем под ногами снова будет каша.
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Воронежские синоптики дали прогноз погоды до субботы, 2 декабря. Зима не придет точно по календарю. Напротив, днем температура будет стойко держаться выше нуля. Такую сравнительно теплую погоду принесут южные циклоны. А еще будет сильный ветер — с порывами до 20 м/с. Учитывая все это, погоду трудно будет назвать приятной.
В среду, 29 ноября, в районах Воронежской области ночью обойдется без существенных осадков, хотя ясным небо не будет, днем прогнозируют мокрый снег и дождь. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 8−13, а местами с порывами до 15−20 м/с. Температура ночью будет держаться в районе −1…-6 градусов, днем поднимется до 0…+5.
В Воронеже ночью тоже существенных осадков не обещают. Днем возможен небольшой дождь. Ночь прогнозируют морозную — от −4 до −6 градусов, днем столбик термометра поднимется до 0…+2.
В четверг, 30 ноября, в районах снова будет облачно. Ночью обещают снег с дождем, примерно такая же картина ожидается и днем. Ветер будет южным и по-прежнему сильным — 8−13 м/с. Ночью местами возможны порывы до 15−17 м/с. Будет теплее, чем сутки назад. Ночью обещают −2…+3, днем 0…+5.
В Воронеже ночью будет валить мокрый снег. Днем он прекратится, разве что будет чуть-чуть моросить. Ночью температура будет держаться в районе 0…-2, днем, наоборот, в пределах 0…+2.
В столице Черноземья также известен предварительный прогноз еще на двое суток. В пятницу, 1 декабря, будет дуть юго-западный ветер со скорость.ю 7−12 м/с. Ночью синоптики прогнозируют пасмурную погоду при −5 градусах. Днем потеплеет до нуля, возможен небольшой снег.
В субботу, 2 декабря, ночью ветер ослабнет до 5−10 м/с. Потом его скорость вернется к прежней отметке — 7−12 м/с. Ночью будет облачно с прояснениями при −5 градусах. Днем снова обещают температуру около нуля. Солнце периодически будет выходить из-за облаков. Сильных осадков не обещают.