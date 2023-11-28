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10:33 (мск), источник: РИА Новости

Жители Ейского района вернулись домой после подтоплений

Жители Ейского района, эвакуированные из-за подтоплений, вернулись домой.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Жители Ейского района, ранее эвакуированные из-за угрозы подтопления, покинули пункты временного размещения и вернулись в свои дома, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В понедельник более 40 жителей Ейска были эвакуированы из-за угрозы подтопления домов, были развернуты два пункта временного размещения людей.

«В Ейском районе жители, которых из-за угрозы подтоплений эвакуировали в пункты временного размещения, вернулись в свои дома… Установлено, что в трех населенных пунктах — Ейск, станица Должанская и поселок Ясенская Переправа — были подтоплены 220 придомовых территорий, в том числе 15 домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в большинстве дворов и домов воду уже откачали, в Ейске работы продолжаются. При этом в границах Ясенской Переправы и Должанской ввели режим «Чрезвычайная ситуация». В свою очередь в Славянском районе и городе Горячий Ключ откачку воды уже завершили, работают оценочные комиссии, действует режим ЧС.

В целом в Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия непогоды, добавляют в оперштабе. По данным властей, спасатели, коммунальщики, волонтеры ведут работы в пострадавших от стихии населенных пунктах: убирают ветки и мусор, расчищают дороги, восстанавливают разрушенные объекты инфраструктуры.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что на Краснодарский край обрушился мощный циклон, который принес ливни и ураганный ветер. При этом в некоторых районах Кубани меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье.

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